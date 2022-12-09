Неймар заплакал после вылета сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар расплакался после поражения в четвертьфинальном матче ЧМ-2022, в котором южноамериканцы уступили национальной команде Хорватии. «Шашечные» оказались сильнее в серии пенальти.

Форварда «ПСЖ» после финального свистка утешал 39-летний защитник Дани Алвес.

Родриго не реализовал свой удар в послематчевой серии, его удар взял голкипер «шашечных» Доминик Ливакович. Каземиро и Педро Абреу оказались сильнее вратаря европейцев, а Маркиньос бил последним. Его удар угодил в штангу.



Неймар открыл счёт в конце первого овертайма. Он на входе в штрафную отыгрался с Лукасом Пакета, а уже в завершении проскочил мимо вратаря и с острого угла пробил под перекладину.