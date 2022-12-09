Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар заплакал после вылета сборной Бразилии

Неймар заплакал после вылета сборной Бразилии
Комментарии

Нападающий сборной Бразилии Неймар расплакался после поражения в четвертьфинальном матче ЧМ-2022, в котором южноамериканцы уступили национальной команде Хорватии. «Шашечные» оказались сильнее в серии пенальти.

Форварда «ПСЖ» после финального свистка утешал 39-летний защитник Дани Алвес.

Родриго не реализовал свой удар в послематчевой серии, его удар взял голкипер «шашечных» Доминик Ливакович. Каземиро и Педро Абреу оказались сильнее вратаря европейцев, а Маркиньос бил последним. Его удар угодил в штангу.

Неймар открыл счёт в конце первого овертайма. Он на входе в штрафную отыгрался с Лукасом Пакета, а уже в завершении проскочил мимо вратаря и с острого угла пробил под перекладину.

Новость по теме
«Котики всё видят!» Губерниев — о вылете сборной Бразилии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022