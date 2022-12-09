Роман Павлюченко: перед ЧМ-2022 сказал, что бразильцы — чемпионы. Теперь я в шоке

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко высказался о победе сборной Хорватии над Бразилией в матче четвертьфинала чемпионата мира.



«Я даже не знаю, что сказать! Ещё до начала чемпионата мира — как только увидел состав Бразилии — говорил всем, что бразильцы — чемпионы мира! Я сегодня увидел хорватов, которые совсем недавно отыграли не только 90 минут, а ещё и добавленное время. И если посмотреть, сколько лет футболистам Хорватии и Бразилии, думал, бразильцы шансов не оставят. Представляете, что бывает… Если честно, теперь я в шоке!



Но если честно, я рад победе Хорватии. Рад за Луку Модрича. Видел, как радуется Чорлука, с кем мне посчастливилось поиграть. Хорваты — большие молодцы!» – сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.