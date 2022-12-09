Канчельскис — Бразилии: обыграйте 2:0 — и не будет серии пенальти. Там хорваты чемпионы

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о победе сборной Хорватии в четвертьфинальном матче чемпионата мира с Бразилией. Первые 120 минут противостояния завершились со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии — 4:2.



«Хорваты по пенальти обыграли, как я и предполагал. Думаю, Аргентина с Нидерландами тоже до пенальти дотянут. А потом начнут выяснять отношения. Конечно, бразильцы совсем немного не смогли дотерпеть, но здесь уже нервы. Пенальти — это лотерея. У кого крепче нервы, тот и выигрывает. Хорваты по пенальти всегда всех обыгрывали, они в этом плане чемпионы. Молодцы.



Я всегда придерживаюсь такого мнения: не так важно, как начнёшь, а важно, как закончишь. Начало было феерическим, а закончили так себе. Хорваты идут дальше. Да, мы можем говорить, что в серии пенальти кому-то везёт, а кому-то нет. Но не доводите до серии пенальти, если вы такие крутые. Обыгрывайте 3:0, 4:0. Хотя я преувеличил — на такой стадии не может быть такого счёта. Ну обыграйте 2:0 — и не будет серии пенальти. Пройдёте дальше. А сейчас видите, как происходит. Всё решается в серии пенальти», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.