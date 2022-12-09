Билялетдинов: ещё до игры с Хорватией прогнозировал, что лёгкой жизни у Бразилии не будет

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов высказался о победе сборной Хорватии в матче с Бразилией (1:1, 4:2 пен.) в четвертьфинале чемпионата мира.
«Ещё до игры с Хорватией прогнозировал, что лёгкой жизни у Бразилии не будет. Хорваты — молодцы. Сыграли грамотно и аккуратно. К тому же Хорватия – команда с опытом. Не могу сказать, по делу или нет, потому что всё решилось в лотерее.
В 2018-м хорваты тоже прошли всю сетку по серии пенальти? Значит, они умеют бить пенальти: как-то это тренируют, а вратарь изучает — кто и куда бьёт. Молодцы! Команда составлена из игроков хорошего качества, организация игры на уровне. Думаю, интересно будет посмотреть за ними в полуфинале», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Скандальное видео хорватской модели на ЧМ в Катаре. Видеоролик:
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