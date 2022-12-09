Филипп Лам: в 2014 году в сборной Аргентины ждали, что Месси всё сделает сам

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам высказался о сборной Аргентины в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира с Нидерландами. Игра состоится сегодня, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«В сборной Аргентины интересное разделение труда. В 2014 году, когда Аргентина проиграла Германии в финале, товарищи Месси по команде словно ждали, когда он решит всё самостоятельно. В 2022 году играют на него, он этого ожидает.



Лионель Скалони показывает, что означает лидерство и опыт. Возможно, в какой-то момент он возглавит европейский топ-клуб», — написал Лам в газете The Guardian.

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