Тренер Хорватии Далич высказался после победы над Бразилией и выхода в полуфинал ЧМ-2022

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над Бразилией (1:1, 4:2 пен.) в матче четвертьфинала чемпионата мира.
«Это чудо. Уважение ребятам, всем. Мы провели отличный матч и выбили самого главного фаворита турнира. Я говорю вам всем: это настоящая Хорватия, когда нужно, когда есть самый главный момент, мы такие. Я говорил, что никогда не недооценивайте нас, мы горды собой. Но это не только наша победа, но и всей Хорватии, всех игроков. Все выложились на максимум, спасибо и тем, кто был на скамейке запасных.
Я также приветствую всех наших «друзей», которые пишут о сборной, это и для вас. Большой привет всем хорватам, всем, кто нас поддерживает, наслаждайтесь, это для вас! Я очень рад что мы во второй раз выходил в полуфинал. Мы — ненормальные!» — приводит слова Далича Sportske Novosti.
Скандальное видео хорватской модели на ЧМ в Катаре. Видеоролик:
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