Фото: эмоции Деяна Ловрена после выхода сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира

Защитник сборной Хорватии и «Зенита» Деян Ловрен эмоционально отреагировал на победу в четвертьфинальном матче ЧМ-2022, в котором европейцы обыграли национальную команду Бразилии. «Шашечные» оказались сильнее в серии пенальти.

Отметим, что защитник вызывается в основную сборную с 2009 года. До этого он играл за юношеские национальные команды балканской страны.

Напомним, хорваты в третий раз в своей истории вышли в полуфинал чемпионата мира. До этого они доходили до 1/2 финала в 1998 и 2018 годах. С 1998 года только Германия чаще выходила в полуфинал мундиаля. Немцы играли в 1/2 финала четыре раза, французы — три.

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