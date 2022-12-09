Каземиро: победа была в руках сборной Бразилии и ускользнула от нас

Полузащитник сборной Бразилии Каземиро высказался после поражения от Хорватии в четвертьфинальном матче чемпионата мира. Первые 120 минут противостояния завершились со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии – 4:2.
«Все поражения болезненны, особенно когда у тебя есть цель и мечта, когда ты четыре года работаешь ради этой мечты. Трудно подобрать слова. Но надо поднять голову, жизнь продолжается. Нам грустно, все в команде старались изо всех сил. Мы расстраиваемся из-за того, как складывался матч, всё было в наших руках и ускользнуло от нас. Теперь нужно обрести спокойствие и продолжать жить», — приводит слова Каземиро ESPN со ссылкой наGlobo.
Хорватия встретится в полуфинале чемпионата мира с победителем пары Аргентина – Нидерланды, чей матч проходит в эти минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.
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- 9 декабря 2022
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