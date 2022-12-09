Руслан Нигматуллин: победа Хорватии над Бразилией — результат хорошей работы Ливаковича

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о победе Хорватии над Бразилией в четвертьфинале чемпионата мира. Первые 120 минут противостояния завершились со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии — 4:2.



«Поздравляю Хорватию с заслуженным проходом. Выход через серию пенальти – тоже заслуженный. Хорваты, конечно, удивляют, несмотря на то что это достаточно возрастная команда, которая даёт результат. Прежде всего, конечно, за счёт ярких и индивидуальных действий таких, как Ливакович.



Безусловно, большая заслуга Ливаковича в прошлой серии пенальти – три отбитых. Сейчас по ходу игры выручал и отбил очень важный первый пенальти – задал старт, сделал доминирующую позицию хорватов и обеспечил конечный результат. Видно, что бразильцы нервничали, им нельзя было ошибаться, и попадание в серию пенальти – результат хорошей работы Ливаковича», – сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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