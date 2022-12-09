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Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии после вылета с чемпионата мира

Тите покинул пост главного тренера сборной Бразилии после вылета с чемпионата мира
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Главный тренер сборной Бразилии Тите сообщил, что покидает пост главного тренера национальной команды после вылета южноамериканцев с мундиаля в Катаре. Об этом сообщает TNT Sports. Вместе с ним «селесао» дважды доходили до четвертьфинала мирового первенства.

Сегодня пентакампеоны уступили в четвертьфинале хорватам в серии пенальти. На турнире в России жёлто-зёлёные уступили в 1/4 финала сборной Бельгии.

Напомним, ещё зимой специалист сообщил, что хочет уйти из сборной после окончания зимнего турнира. Он возглавлял команду с 2016 года.

Бразильцы проиграли последние шесть матчей в плей-офф чемпионата мира европейским сборным с момента победы над Германией в финале мундиаля в 2002 году.

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