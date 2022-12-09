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Франко Камоцци высказался о победе сборной Хорватии над Бразилией в четвертьфинале ЧМ-2022

Франко Камоцци высказался о победе сборной Хорватии над Бразилией в четвертьфинале ЧМ-2022
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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на победу Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира над Бразилией. Первые 120 минут противостояния завершились со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии – 4:2.

«Хорватия сыграла в умный футбол. Зная, что, если она будет играть в атакующий футбол, она, скорее всего, проиграет. Но футбол хорош именно из-за этого – не всегда побеждает сильнейший», – сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Хорватия встретится в полуфинале чемпионата мира с победителем пары Аргентина – Нидерланды, чей матч проходит в эти минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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