Доминик Ливакович прокомментировал победу над Бразилией в четвертьфинале ЧМ

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович прокомментировал победу над Бразилией в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Первые 120 минут противостояния завершились со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии – 4:2.



«Мы боролись 120 минут, как и в прошлой игре. Мы прошли дальше. Я не знаю, как это описать. Что касается состава – Бразилия – лучшая на этом турнире. Мы не сдались, когда пропустили гол, хотели отыграться как можно скорее», — приводит слова Ливаковича Index.



Неймар открыл счёт в конце первого овертайма. Он на входе в штрафную отыгрался с Лукасом Пакета, а уже в завершении проскочил мимо вратаря и с острого угла пробил под перекладину.



Бруно Петкович сравнял счёт на 116-й минуте. Мислав Оршич прострелил от угла штрафной на радиус, откуда Петкович в касание нанёс удар — а мяч через рикошет от ноги защитника залетел в угол ворот. Отметим, что Оршич появился на поле на 114-й минуте, Петкович — на 72-й минуте.



Хорватия встретится в полуфинале чемпионата мира с победителем пары Аргентина – Нидерланды, чей матч проходит в эти минуты. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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