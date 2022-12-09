Болельщица Ивана Кнолль исполнила «танец голубя» после победы Хорватии над Бразилией

Хорватская модель Ивана Кнолль исполнила «танец голубя» после победы сборной Хорватии в четвертьфинальном матче ЧМ-2022, в котором балканцы одолели национальную команду Бразилии.

Хорваты в третий раз в своей истории вышли в полуфинал чемпионата мира. До этого они доходили до 1/2 финала в 1998 и 2018 годах. С 1998 года только Германия чаще выходила в полуфинал мундиаля. Немцы играли в 1/2 финала четыре раза, французы — три.

Сборная Хорватии встретится в полуфинале чемпионата мира с победителем пары Аргентина – Нидерланды. На данный момент южноамериканцы ведут в счёте — 2:0. По голу на свой счёт записали Лионель Месси и Науэль Молина.

Ранее главный тренер Бразилии Тите принял участие в «танце голубя» после гола форварда Ришарлисона в ворота Южной Кореи в матче 1/8 финала чемпионата мира (4:1).