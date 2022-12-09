«Хочется зайти в комнату, плакать и никогда не выходить». Ришарлисон — после вылета с ЧМ
Поделиться
Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон высказался о поражении команды от Хорватии (1:1, 4:2 пен.) в четвертьфинале чемпионата мира.
«Настало время пойти в комнату и поплакать. Хочется зайти туда и больше никогда не выходить. К сожалению, мы не выиграли чемпионат мира. Мы поставили очень высокие ожидания, но, к сожалению, потерпели неудачу», — приводит слова Ришарлисона Globo.
25-летний Ришарлисон в четырёх матчах чемпионата мира в Катаре забил три гола и отдал результативную передачу. На клубном уровне бразилец выступает за лондонский «Тоттенхэм».
Сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира сыграет с победителем пары Нидерланды — Аргентина.
Бразилец Ришарлисон узнаёт о вызове на ЧМ-2022. Видеоролик:
Комментарии
- 9 декабря 2022
-
23:49
-
23:46
-
23:37
-
23:35
-
23:35
-
23:33
-
23:31
-
23:17
-
23:00
-
22:55
-
22:53
-
22:48
-
22:42
-
22:42
-
22:37
-
22:35
-
22:24
-
22:20
-
22:11
-
22:11
-
22:11
-
22:00
-
22:00
-
21:55
-
21:45
-
21:32
-
21:31
-
21:25
-
21:22
-
21:19
-
21:16
-
21:13
-
21:11
-
21:11
-
21:08
Партнерский контент