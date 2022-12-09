«Хочется зайти в комнату, плакать и никогда не выходить». Ришарлисон — после вылета с ЧМ

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон высказался о поражении команды от Хорватии (1:1, 4:2 пен.) в четвертьфинале чемпионата мира.

«Настало время пойти в комнату и поплакать. Хочется зайти туда и больше никогда не выходить. К сожалению, мы не выиграли чемпионат мира. Мы поставили очень высокие ожидания, но, к сожалению, потерпели неудачу», — приводит слова Ришарлисона Globo.

25-летний Ришарлисон в четырёх матчах чемпионата мира в Катаре забил три гола и отдал результативную передачу. На клубном уровне бразилец выступает за лондонский «Тоттенхэм».

Сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира сыграет с победителем пары Нидерланды — Аргентина.

Бразилец Ришарлисон узнаёт о вызове на ЧМ-2022. Видеоролик: