Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нидерланды — Аргентина: Месси удвоил преимущество своей команды, забив с пенальти

Нидерланды — Аргентина: Месси удвоил преимущество своей команды, забив с пенальти
Комментарии

В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины. Команды встречаются на стадионе «Лусаил Айконик». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Антонио Лаосом из Испании. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 73-й минуте Лионель Месси удвоил преимущество Аргентины, реализовав пенальти, который был назначен за фол на Маркосе Акунье.

Нидерланды в 1/8 финала без особых проблем обыграли сборную США – 3:1. На групповой стадии подопечные Луи ван Гала обошли хозяев турнира – катарцев, а также команды Эквадора и Сенегала.

Аргентинцы выиграли квартет С, после сенсационного поражения от Саудовской Аравии на старте турнира (1:2) обыграв Мексику (2:0) и Польшу (2:0). В первом раунде плей-офф команда Лионеля Скалони была сильнее Австралии (2:1).

Самый известный фанат Аргентины на ЧМ-2022. Откуда у него огромное тату на русском? Самый известный фанат Аргентины на ЧМ-2022. Откуда у него огромное тату на русском?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022