Лионель Месси забил 10-й гол на чемпионатах мира и сравнялся с Габриэлем Батистутой

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти в матче четвертьфинала чемпионата мира с Нидерландами. 35-летний форвард забил 10-й мяч на чемпионатах мира в 24 матчах. По этому показателю он сравнялся с лучшим бомбардиром сборной Аргентины на турнире Габриэлем Батистутой, забившим 10 голов в 12 матчах.
Также 10 голов на чемпионатах мира забивали Хельмут Ран (10 матчей, Германия), Гари Линекер (12, Англия), Теофило Кубильяс (13, Перу), Томас Мюллер (19, Германия), Гжегож Лято (20, Польша).
Напомним, в этом же матче Месси отдал свою седьмую результативную передачу на чемпионатах мира. Он делит вторую строчку по этому показателю, лучший — Диего Марадона (8).
Месси и игроки сборной Аргентины подключились к стриму Агуэро. Видеоролик:
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