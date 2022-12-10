Нидерланды — Аргентина: игроки устроили потасовку
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины. Команды встречаются на стадионе «Лусаил Айконик».
Во втором тайме на поле произошла потасовка. Леандро Паредес грубо сфолил на Натане Аке. Вирджил ван Дейк в ответ на это толкнул аргентинца. После завершения второго тайма в матче произошла очередная массовая потасовка.
Сборная Хорватии встретится в полуфинале чемпионата мира с победителем пары Аргентина – Нидерланды. На данный момент счёт в матче равный — 2:2. По голу в составе южноамериканцев на свой счёт записали Лионель Месси и Науэль Молина, в составе европейцев дубль на свой счёт записал Ваут Вегорст.
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