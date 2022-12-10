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Ваут Вегорст забил самый поздний гол в плей-офф ЧМ в основное время

Ваут Вегорст забил самый поздний гол в плей-офф ЧМ в основное время
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Форвард сборной Нидерландов Ваут Вегорст забил самый поздний гол в плей-офф ЧМ (без учёта экстра-таймов, статистика ведётся с 1966 года), сообщает портал Opta. Нападающий отметился голом на отметке 100 минут и 30 секунд.

В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины. Команды встречаются на стадионе «Лусаил Айконик». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Антонио Лаосом из Испании. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Идёт экстра-тайм, счёт — 2:2.

Нидерланды в 1/8 финала без особых проблем обыграли сборную США – 3:1. На групповой стадии подопечные Луи ван Гала обошли хозяев турнира – катарцев, а также команды Эквадора и Сенегала.

Аргентинцы выиграли квартет С, после сенсационного поражения от Саудовской Аравии на старте турнира (1:2) обыграв Мексику (2:0) и Польшу (2:0). В первом раунде плей-офф команда Лионеля Скалони была сильнее Австралии (2:1).

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