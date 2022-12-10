Катарская охрана сделала замечание хорватской болельщице Иване Кнолль. Фото

Сборные Хорватии и Бразилии встречались в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. Встреча проходила на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Первые 120 минут противостояния завершились со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась европейская сборная.

Катарская охрана сделала замечание хорватской болельщице модели Иване Кнолль. Сборная Хорватии встретится в полуфинале чемпионата мира с Аргентиной.

Хорваты в третий раз в своей истории вышли в полуфинал чемпионата мира. До этого они доходили до 1/2 финала в 1998 и 2018 годах. С 1998 года только Германия чаще выходила в полуфинал мундиаля. Немцы играли в 1/2 финала четыре раза, французы — три.

Кнолль исполняет «танец голубя»: