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Нидерланды — Аргентина 2:2 (3:4 пен.), результат матча четвертьфинала ЧМ 9 декабря 2022 года

Аргентина обыграла Нидерланды в серии пенальти и вышла в полуфинал чемпионата мира
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Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины. Команды встречались на стадионе «Лусаил Айконик». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Лаосом из Испании. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 2:2. В серии пенальти сильнее была команда Аргентины — 4:3.

На 35-й минуте Лионель Месси прорвался по центру, ложным движением ушёл от соперника и отдал проникающий пас в штрафную на Науэля Молину, который технично отправил мяч внешней стороной стопы в левый нижний угол. На 71-й минуте защитник «оранжевых» Дензел Думфрис нарушил правила в своей штрафной на Маркосе Акунье. Пенальти уверенно реализовал Лионель Месси – голкипер остался по центру, а форвард на средней высоте пробил под правую штангу. На 83-й минуте вышедший на замену Ваут Вегорст отыграл один мяч. Команда Луи ван Гала сумела уйти от поражения на 11-й добавленной минуте благодаря голу всё того же Вегорста, который оформил дубль. В серии пенальти игроки «оранжевых» допустили два промаха, а аргентинцы — один. 4:3 — победа Аргентины.

ЧМ-2022 - финальный раунд. 1/4 финала
09 декабря 2022, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
3 : 4
Аргентина
0:1 Молина – 35'   0:2 Месси – 73' (пен)   1:2 Вегорст – 83'   2:2 Вегорст – 90+11'
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