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Аргентина в четвёртый раз в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира

Аргентина в четвёртый раз в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира
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Завершился матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины. Команды встречались на стадионе «Лусаил Айконик». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Лаосом из Испании. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. В серии пенальти сильнее была команда Аргентины — 4:3.

Таким образом, Аргентина в четвёртый раз в своей истории вышла в 1/2 чемпионата мира. Аргентинцы играли в финале после выхода в полуфинал на всех трёх чемпионатах мира — 1986, 1990, 2014.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

Аргентинцы разогреваются перед матчем в Дохе:

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