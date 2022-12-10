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Лионель Месси: нам пришлось пострадать, но мы идём дальше, и это здорово

Лионель Месси: нам пришлось пострадать, но мы идём дальше, и это здорово
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в матче 1/4 финала со сборной Нидерландов.

«Огромная радость, счастье. Не должно было быть ни дополнительного времени, ни серии послематчевых пенальти. Нам пришлось пострадать. Но мы идём дальше, и это здорово», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.

Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 2:2. В серии пенальти сильнее была команда Аргентины — 4:3. Месси отметился в основное время матча голом, забитым с пенальти.

В полуфинале чемпионата мира сборная Аргентины встретится с национальной командой Хорватии, ранее обыгравшей сборную Бразилии. В двух оставшихся четвертьфинальных парах сыграют сборная Португалии против команды Марокко и сборная Франции с командой Англии.

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