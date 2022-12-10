Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси: Хорватия показала, что это отличная команда, они играли на равных с Бразилией

Месси: Хорватия показала, что это отличная команда, они играли на равных с Бразилией
Комментарии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу сборной Хорватии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре над национальной командой Бразилии.

«Хорватия показала, что это отличная команда. Временами они играли на равных с Бразилией. Хорваты уже давно работают с этим тренером, и они хорошо знают друг друга», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.

Сборная Аргентины одержала победу над сборной Нидерландов в серии пенальти и в полуфинале встретится с командой Хорватии.

Напомним, сборная Хорватии обыграла команду Бразилии в серии пенальти.

Хорваты в третий раз в своей истории вышли в полуфинал чемпионата мира. До этого они доходили до 1/2 финала в 1998 и 2018 годах.

«В Хорватии всего 4 миллиона человек». Что пишут СМИ Бразилии о крахе сборной на ЧМ-2022 «В Хорватии всего 4 миллиона человек». Что пишут СМИ Бразилии о крахе сборной на ЧМ-2022

Фанаты в Загребе празднуют победу над Бразилией:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022