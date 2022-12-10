Месси: Хорватия показала, что это отличная команда, они играли на равных с Бразилией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу сборной Хорватии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре над национальной командой Бразилии.



«Хорватия показала, что это отличная команда. Временами они играли на равных с Бразилией. Хорваты уже давно работают с этим тренером, и они хорошо знают друг друга», — приводит слова Месси пресс-служба сборной Аргентины.



Сборная Аргентины одержала победу над сборной Нидерландов в серии пенальти и в полуфинале встретится с командой Хорватии.



Напомним, сборная Хорватии обыграла команду Бразилии в серии пенальти.



Хорваты в третий раз в своей истории вышли в полуфинал чемпионата мира. До этого они доходили до 1/2 финала в 1998 и 2018 годах.

Фанаты в Загребе празднуют победу над Бразилией: