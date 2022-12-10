Лаутаро Мартинес рассказал, о чём думал, когда бил решающий пенальти в ворота Нидерландов

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес прокомментировал победу в матче 1/4 финала со сборной Нидерландов.



«Я реализовал решающий пенальти, как и на Кубке Америки. Когда шёл бить, был очень спокоен, потому что верю в себя. Когда схватил мяч, подумал о дочери. Она изменила мою жизнь», — приводит слова Мартинеса пресс-служба сборной Аргентины.



Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 2:2. В серии пенальти сильнее была команда Аргентины — 4:3. Месси отметился в основное время матча голом, забитым с пенальти.



В полуфинале чемпионата мира сборная Аргентины встретится с национальной командой Хорватии, ранее обыгравшей сборную Бразилии. В двух оставшихся четвертьфинальных парах сыграют сборная Португалии против команды Марокко и сборная Франции с командой Англии.