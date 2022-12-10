Луи ван Гал: весь год тренировали пенальти, а в итоге всё равно облажались

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре от команды Аргентины.



«Мы весь год тренировали пенальти, а в итоге всё равно облажались. Я просил игроков бить пенальти в клубах, и они делали это. Но если ты не забил первые два пенальти, то выиграть уже будет невозможно.



В основное время, как я считаю, пенальти был сомнительный. Я бы хотел пересмотреть этот момент. Но мы проиграли не из-за судейства», — приводит слова ван Гала Voetbal International.



Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 2:2. В серии пенальти сильнее была команда Аргентины — 4:3.



В полуфинале чемпионата мира сборная Аргентины встретится с национальной командой Хорватии, ранее обыгравшей сборную Бразилии. В двух оставшихся четвертьфинальных парах сыграют сборная Португалии против команды Марокко и сборная Франции с командой Англии.