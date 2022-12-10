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Неймар — после матча с Хорватией: мы вылетели в несправедливой игре

Неймар — после матча с Хорватией: мы вылетели в несправедливой игре
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Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал итог матча с Хорватией на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Сейчас трудно говорить. Голова забита множеством вещей, но мы поговорили в раздевалке о том, чему это нас научит. У нас очень сплоченная команда, веселый, счастливый коллектив, но сегодняшний день не был счастливым, это печальный день.

К несчастью, мы вылетели в несправедливой игре. Теперь время выспаться, обнять близких. Только они могут сейчас утешить нас.

Хочу сказать немного обо всем цикле, о тех днях, что мы провели вместе. Все пролетает так быстро, что надо получать от этого максимум. Карьера того или иного игрока в сборной заканчивается, приходит молодежь. Мы обрели тут много друзей, я рад быть частью команды, горжусь каждым.

К сожалению, мы не смогли добиться победы для этого состава, но такое случается. Сейчас мы опечалены и грустим, трудно найти слова, чтобы утешить каждого», – приводит слова Неймара Globo Esporte.

Сборная Бразилии проиграла хорватам в 1/4 финала ЧМ-2022 (1:1, 2:4 по пенальти). У бразильцев пенальти исполняли Родриго, чей удар отразил Доминик Ливакович, Каземиро, Педро и Маркиньос, попавший в штангу. Неймар должен был бить пятым по счету, но до него очередь не дошла.

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