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Дзюба: вот это рубка будет, если Хорватия и Аргентина дойдут до пенальти

Дзюба: вот это рубка будет, если Хорватия и Аргентина дойдут до пенальти
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Российский форвард Артём Дзюба, ныне находящийся без клуба, опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором он комментирует происходящее в серии пенальти между сборными Аргентины и Нидерландов.

«Как же хочется, чтобы хорваты столкнулись с аргентосами. Два таких вратаря на пенальти, вот это была бы серия мощная. Хорош на пенальти у них вратарь. Вот это рубка будет, если Хорватия с Аргентиной дойдут до пенальти. Вратарь у голландцев — буфетчик, конечно, на пенальти. Хоть так. Жаль голландцев, жаль», — сказал Дзюба.

Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 2:2. В серии пенальти сильнее была команда Аргентины — 4:3.

В полуфинале чемпионата мира сборная Аргентины встретится с национальной командой Хорватии, ранее обыгравшей сборную Бразилии. В двух оставшихся четвертьфинальных парах сыграют сборная Португалии против команды Марокко и сборная Франции с командой Англии.

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