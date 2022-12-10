Дзюба: вот это рубка будет, если Хорватия и Аргентина дойдут до пенальти

Российский форвард Артём Дзюба, ныне находящийся без клуба, опубликовал в своих социальных сетях видео, на котором он комментирует происходящее в серии пенальти между сборными Аргентины и Нидерландов.



«Как же хочется, чтобы хорваты столкнулись с аргентосами. Два таких вратаря на пенальти, вот это была бы серия мощная. Хорош на пенальти у них вратарь. Вот это рубка будет, если Хорватия с Аргентиной дойдут до пенальти. Вратарь у голландцев — буфетчик, конечно, на пенальти. Хоть так. Жаль голландцев, жаль», — сказал Дзюба.



Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 2:2. В серии пенальти сильнее была команда Аргентины — 4:3.



В полуфинале чемпионата мира сборная Аргентины встретится с национальной командой Хорватии, ранее обыгравшей сборную Бразилии. В двух оставшихся четвертьфинальных парах сыграют сборная Португалии против команды Марокко и сборная Франции с командой Англии.