Заур Тедеев: с трепетом вспоминаю время в «Ростове», но всю жизнь мечтал об «Алании»

Бывший старший тренер «Ростова», главный тренер «Алании» Заур Тедеев поделился воспоминаниями о прошлой работе.



«Конечно, слежу за «Ростовом». Ещё прошлой зимой я вместе с тренерским штабом готовил эту команду. Естественно, сейчас переживаю за неё. Это одна из моих самых любимых команд. Считаю, что выполнил определённую работу, которая пошла на благо, потому что многие футболисты играют и приносят результат.



Я всячески желаю удачи этой команде, искренне уважаю весь тренерский штаб. Хочу пожелать добра и руководству, и болельщикам. Мне очень приятно, что они до сих пор вспоминают обо мне, присылают много лестных слов. Безмерно за это благодарен. Надеюсь, что это продолжится долгие годы, потому что «Ростов» стал для меня во многом родным клубом. Я с трепетом вспоминаю это время. Так сложилось, что в какой-то момент я жёлто-синие цвета поменял на красно-жёлтые, но сейчас я вернулся к себе домой. Ситуация, наверное, этого требовала. Я об этом не жалею. Но и не жалею о времени, которое провёл в «Ростове».



Я сегодня в «Алании», счастлив, нахожусь со своими близкими. Всю жизнь мечтал об «Алании», для меня это главный клуб в жизни. Когда они становились чемпионами, я, будучи мальчишкой, подавал им мячи и примерял эту «золотую» майку на себе. Для меня это очень важно. На Матче звёзд виделся с Валерием Георгиевичем Газзаевым – это очень значимый человек в моей жизни», — приводит слова Тедеева «РБ Спорт».

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