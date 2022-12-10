Ковтун: если Промес получит российское гражданство, это большой плюс «Спартаку»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун высказался об информации, что Квинси Промес может получить российское гражданство.
«Вопрос с получением российского гражданства зависит от самого Промеса. Квинси уважает нашу страну, поэтому и хочет получить гражданство. Для него это вызов, раз он хочет остаться в России. Промес – квалифицированный игрок. Если Квинси получит российское гражданство, это большой плюс «Спартаку». Таких игроков, как Промес, мало в нашем чемпионате. Он подаёт пример молодым футболистам», — приводит слова Юрия Ковтуна «РБ Спорт».
Квинси Промес в 16 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги забил 14 мячей и делит первую строчку в рейтинге лучших бомбардиров с форвардом «Оренбурга» Владимиром Сычевым. Присвоение нидерландскому футболисту гражданства России остаётся под вопросом, так как на родине он является фигурантом уголовного дела, связанного с наркотиками, однако вероятность положительного исхода довольно высока.
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