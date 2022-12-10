Скалони прокомментировал игру Месси в матче с Нидерландами

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мыслями об игре форварда команды Лионеля Месси в четвертьфинальной встрече ЧМ-2022 в Катаре с Нидерландами.
Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 2:2. В серии пенальти сильнее была команда Аргентины — 4:3. Месси отметился в основное время встречи голом, забитым с пенальти, а также ассистом.
«Сегодня Лео показал, что является лучшим игроком всех времён», – заявил после выигранного поединка 44-летний специалист, слова которого приводит официальный аккаунт сборной Аргентины в социальных сетях.
За выход в финал катарского мундиаля подопечные Скалони встретятся с национальной командой Хорватии, ранее обыгравшей сборную Бразилии. В двух оставшихся четвертьфинальных парах сразятся сборная Португалии с командой Марокко, а также сборная Франции с командой Англии.
Месси и игроки сборной Аргентины подключились к стриму Агуэро. Видеоролик:
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