Скалони прокомментировал игру Месси в матче с Нидерландами

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мыслями об игре форварда команды Лионеля Месси в четвертьфинальной встрече ЧМ-2022 в Катаре с Нидерландами.

Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 2:2. В серии пенальти сильнее была команда Аргентины — 4:3. Месси отметился в основное время встречи голом, забитым с пенальти, а также ассистом.



«Сегодня Лео показал, что является лучшим игроком всех времён», – заявил после выигранного поединка 44-летний специалист, слова которого приводит официальный аккаунт сборной Аргентины в социальных сетях.

За выход в финал катарского мундиаля подопечные Скалони встретятся с национальной командой Хорватии, ранее обыгравшей сборную Бразилии. В двух оставшихся четвертьфинальных парах сразятся сборная Португалии с командой Марокко, а также сборная Франции с командой Англии.

Месси и игроки сборной Аргентины подключились к стриму Агуэро. Видеоролик: