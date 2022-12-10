Мишкич: Ловрен – один из лучших футболистов в мире. Он показывает уровень футбола в России

Полузащитник «Урала» и бывший футболист молодёжной сборной Хорватии Даниэль Мишкич высказался об игре соотечественника, защитника Деяна Ловрена, выступающего на чемпионате мира и принадлежащего «Зениту».
«Может ли кого-то из сборной Хорватии заинтересовать чемпионат России? Не знаю, но надеюсь, что Ловрен продлит свой контракт с «Зенитом». Он сейчас показал, какой крутой и сумасшедший футболист. Он – лидер на поле, все увидели, какой это классный футболист. Он – один из лучших футболистов в мире. Его игра показывает, что в России высокий уровень футбола, ведь человек – капитан «Зенита». Жаль, конечно, что «Зенит» не играет сейчас в Европе. Тогда бы все увидели, что есть качественные игроки и команды в России. Надеюсь, что скоро всё вернётся в нормальную ситуацию.
Ливакович? Ха-ха! Все в Хорватии знают, что Доминик Ливакович – самый лучший хорватский вратарь. Он играет каждый год в Лиге чемпионов с загребским «Динамо». Сейчас весь мир окончательно убедился, кто такой Доминик Ливакович. Он сумасшедший и просто топ!», — приводит слова Мишкича Metaratings.
Напомним, сборная Хорватии в полуфинале чемпионата мира сыграет с Аргентиной.
- 10 декабря 2022
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