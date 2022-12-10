Карпин высказал предположение, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2022

Наставник сборной России Валерий Карпин оценил вероятный результат отечественной национальной команды на чемпионате мира в Катаре. Ранее Виктор Онопко, тренер из штаба Карпина в сборной, выразил мнение, что российская команда точно сумела бы пробиться в 1/8 финала на этом мировом первенстве.

«По поводу выхода из группы точно не уверен. Многое зависело бы от группы, от формы игроков, какие были бы футболисты, количество травм. То, что не были бы мальчиками для битья, думаю, да», — цитирует 52-летнего специалиста Sport24.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации. ЧМ-2022 завершится 18 декабря. Катар впервые в своей истории принимает мундиаль.

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