«Давай, иди отсюда, придурок». Месси оскорбил Вегорста после игры с Нидерландами

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси после четвертьфинальной встречи чемпионата мира 2022 года в Катаре с Нидерландами в грубой форме высказался в адрес форварда оранжевых Ваута Вегорста.
«На что ты смотришь, придурок? На что ты смотришь, придурок? Давай, иди отсюда, придурок, — сказал Месси в прямом эфире TyC Sport. Именно с этим игроком у Лионеля были стычки во время встречи.
Напомним, сегодня, 10 декабря, завершился матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины. Команды встречались на стадионе «Лусаил Айконик». Основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2. В серии пенальти сильнее были подопечные Лионеля Скалони — 4:3.
Месси отметился в основное время матча голом, забитым с пенальти, а также результативным пасом. Вегорст стал первым футболистом в истории оранжевых, который забил два гола после выхода на замену в матче на мундиале.
Месси и игроки сборной Аргентины подключились к стриму Агуэро. Видеоролик:
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