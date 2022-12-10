Ари — о вылете Бразилии с ЧМ: просто невероятно! Хорваты победили абсолютно заслуженно

Экс-форвард «Краснодара» и столичного «Спартака» Ари прокомментировал вылет национальной команды Бразилии с чемпионата мира в Катаре.
«Я очень расстроен, потому что сборная Бразилии — одна из самых сильных команд в мире! Просто невероятно. Я начал сильно нервничать и переживать только во время пенальти. Совсем не ожидал такого исхода.
Хорватия показала отличную игру. Это абсолютно заслуженная победа. Они хорошо оборонялись и контролировали игру. Помимо этого, у хорватов очень сильный вратарь. Бразильцы, конечно, тоже смотрелись здорово, но не смогли забить. Я очень удивлён этому», — приводит слова Ари Sport24.
Напомним, основное и дополнительное время матча между Бразилией и Хорватией закончилось вничью. Победитель определился лишь в серии послематчевых пенальти, им стали хорватские футболисты.
Фанаты в Загребе празднуют победу над Бразилией
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