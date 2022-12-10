Американский журналист скончался во время матча ЧМ Нидерланды — Аргентина

Американский журналист, сотрудник CBS и автор книги «Эксперимент Бекхэма», Грант Уол скончался во время четвертьфинального мачта чемпионата мира в Катаре между Нидерландами и Аргентиной, который завершился сегодня, 10 декабря.
Об этом сообщил его брат в социальных сетях. Также смерть журналиста подтвердила федерация футбола США. Брат умершего сообщил о хорошем состоянии здоровья Гранта. Он заявил, что не верит в естественную смерть своего брата, который мог быть убит, так как получал угрозы в Катаре.
Напомним, Аргентина обыграла Нидерланды в серии пенальти. За выход в финал катарского мундиаля подопечные Скалони поборются с национальной командой Хорватии, ранее обыгравшей сборную Бразилии. В двух оставшихся четвертьфинальных парах сразятся сборная Португалии с командой Марокко, а также сборная Франции с командой Англии.
Месси и игроки сборной Аргентины подключились к стриму Агуэро
- 10 декабря 2022
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