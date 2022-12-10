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Месси признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 с Нидерландами

Месси признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 с Нидерландами
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Сегодня завершился матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины. Команды встречались на стадионе «Лусаил Айконик». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Лаосом из Испании. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 2:2. В серии пенальти сильнее была команда Аргентины — 4:3.

После окончания матча официальный сайт ФИФА признал нападающего аргентинской сборной Лионеля Месси лучшим игроком встречи. По ходу матча он отметился голом и одним ассистом. На счету Месси на этом турнире четыре гола и две результативные передачи в пяти матчах.

Напомним, сборная Аргентины встретится с хорватами в полуфинале чемпионата мира — 2022 в Катаре.

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