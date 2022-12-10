Павлюченко: мне кажется, в матче с Марокко Роналду будет играть в основном составе

Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко оценил перспективы форварда Криштиану Роналду в сборной Португалии. Ранее 37-летний игрок не попал в стартовый состав на матч со Швейцарией (6:1) на чемпионате мира в Катаре.

«Понятное дело, что годы идут и молодёжь наступает на пятки. Последняя игра доказала это. Вышел молодой пацан вместо Роналду и забил три. Может быть, Криштиану тяжело принимать это, но рано или поздно приходит такое время. Было видно, что Роналду очень сильно обижен на тренера, но тренер тоже не враг себе. После такой успешной игры со Швейцарией какие могут быть вопросы? Хочется, чтобы такие футболисты, как Месси и Роналду, играли ещё 30 лет, но что поделаешь – наступают моменты, когда приходится сидеть на скамейке запасных.

В игре с Марокко Роналду будет играть в основном составе, мне кажется. Марокканцы, скорее всего, закроются, будут тянуть время до пенальти. В таких матчах присутствие Роналду – это плюс. Потому что будет большое количество стандартов – Роналду может выпрыгивать, играть шикарно головой. Паренёк Рамуш тоже появится на поле – его невозможно не выпускать. Но если вдруг Роналду не появится на игре с первых минут, то это точно можно воспринимать как закат карьеры в сборной. Это, скорее всего, последний чемпионат мира для португальца и последние игры за сборную», — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.

Ранее португальское издание A Bola сообщило, что тренерский штаб сборной во главе с Фернанду Сантушем планирует оставить пятикратного обладателя «Золотого мяча» на скамейке запасных в четвертьфинальном матче катарского мундиаля со сборной Марокко. Как утверждает источник, в основе выйдет Рамуш, который отметился хет-триком в ворота сборной Швейцарии (6:1) во встрече 1/8 финала турнира.

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