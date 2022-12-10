Представитель Языджи дал совет, каких нападающих следует приобрести ЦСКА

Футбольный агент Адем Чебеджи порекомендовал форвардов из чемпионата Турции для усиления российских команд. Чебеджи посоветовал это, в частности, для ЦСКА.
«ЦСКА давно в поисках сильного нападающего? Я могу посоветовать Максимилиано Гомеса из «Трабзонспора». Он приезжал в 2018-м в Россию на чемпионат мира вместе со сборной Уругвая и остался под большим впечатлением от вашей страны. Ещё могу посоветовать Сердара Дурсуна из «Фенербахче» – опытный нападающий с хорошим завершением», — цитирует Чебеджи Metarantings.ru.
Гомес ранее выступал в Ла Лиге за «Сельту» и «Валенсию», а с сентября 2022 года является игроком «Трабзонспора». На счету 26-летнего уругвайца 11 матчей, два гола и четыре ассиста.
31-летний Дурсун выступает за «Фенербахче» с июля 2021 года. Турецкий футболист принял участие в 49 встречах, забил 17 голов и отметился шестью результативными передачами.
ЦСКА ушёл на зимнюю паузу в чемпионате России после 17 туров на пятой позиции в турнирной таблице с 29 очками.
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