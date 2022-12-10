Ван Дейк: Нидерланды много тренировали пенальти. Всё получалось до матча с Аргентиной

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Аргентины (2:2, 3:4 — по пенальти).



«Мы много тренировали пенальти. Всё получалось до этого вечера. Мы разочарованы, это очень больно. Такой исход связан со многими факторами. Вратарь был хорош, мы недостаточно грамотно использовали свои удары и так далее. К сожалению, такие вещи случаются в футболе. Теперь мы должны вновь тренироваться, что я и собираюсь сделать», — приводит слова ван Дейка NOS.nl.



Напомним, в полуфинальном матче чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Аргентины сыграет с национальной командой Хорватии, ранее выбившей из турнира Бразилию.

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