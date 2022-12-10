Перишич — о матче с Бразилией: сыграли тактически и заслуженно прошли дальше

Нападающий сборной Хорватии Иван Перишич прокомментировал победу в матче 1/4 финала чемпионата мира с командой Бразилии (1:1, 4:2 по пенальти).

«Теперь мы участвуем в двух полуфиналах: чемпионат мира и через несколько месяцев будем играть в четвёрке в Лиге наций. Мы действительно проживаем прекрасные дни. Просто нужно продолжать. Мы должны забыть об этом матче как можно скорее, хотя победили, пожалуй, лучшую команду на турнире. У нас есть только четыре дня до полуфинала, мы не должны тратить много энергии на празднование, а сосредоточиться на новом сопернике. Если мы продолжим в том же духе, думаю, как минимум сможем повторить участие в финале. Всё зависит от нас: каждый день мы должны хорошо тренироваться, быть сосредоточенными и играть в нашу игру. Как это было в этот раз.



Мы играли по-взрослому, у нас был план против Бразилии. Знали, что они хороши в нападении, мы должны были немного больше сосредоточиться на обороне, но в некоторых отрезках матча мы забрали у них мяч. Хорошо изучили их, сыграли тактически и заслуженно прошли дальше», — приводит слова Перишича Sportske Novosti.



Сборная Хорватии в полуфинальном матче чемпионата мира сыграет с командой Аргентины. Встреча состоится во вторник, 13 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.

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