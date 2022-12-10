Френки де Йонг: Лионель Месси — лучший игрок всех времён. С ним тяжело справиться

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг прокомментировал поражение в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Аргентины (2:2, 3:4 — по пенальти).
«У меня действительно было ощущение, что это будет наш чемпионат мира. По тому, как всё складывалось для нас на турнире, я был уверен, что мы его выиграем.
Мы знали, что вся опасность будет исходить от Месси. Мы старались, чтобы с ним рядом постоянно кто-то был. Но даже в таком случае справиться с ним тяжело. Он лучший игрок всех времён. У Месси всегда есть несколько опасных моментов», — приводит слова де Йонга NOS.nl.
Напомним, в полуфинальном матче чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Аргентины сыграет с национальной командой Хорватии, ранее выбившей из турнира Бразилию.
- 10 декабря 2022
-
10:30
-
10:17
-
10:13
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:58
-
09:53
-
09:42
-
09:40
-
09:39
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:24
-
09:07
-
09:00
-
08:37
-
08:35
-
07:44
-
07:25
-
07:08
-
07:00
-
06:19
-
06:00
-
05:28
-
05:21
-
05:19
-
05:00
-
04:59
-
04:53
-
04:45
-
04:38
-
04:25
-
04:23