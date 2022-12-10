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Френки де Йонг: Лионель Месси — лучший игрок всех времён. С ним тяжело справиться

Френки де Йонг: Лионель Месси — лучший игрок всех времён. С ним тяжело справиться
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг прокомментировал поражение в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Аргентины (2:2, 3:4 — по пенальти).

«У меня действительно было ощущение, что это будет наш чемпионат мира. По тому, как всё складывалось для нас на турнире, я был уверен, что мы его выиграем.

Мы знали, что вся опасность будет исходить от Месси. Мы старались, чтобы с ним рядом постоянно кто-то был. Но даже в таком случае справиться с ним тяжело. Он лучший игрок всех времён. У Месси всегда есть несколько опасных моментов», — приводит слова де Йонга NOS.nl.

Напомним, в полуфинальном матче чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Аргентины сыграет с национальной командой Хорватии, ранее выбившей из турнира Бразилию.

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