Тен Хаг: «МЮ» не мог смириться с интервью Роналду. Было ясно, что он должен уйти

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что в клубе не могли смириться со скандальным интервью экс-нападающего команды Криштиану Роналду, и для всех в «Юнайтед» было очевидно, что португалец должен уйти.

«Роналду? Думаю, после его интервью было совершенно ясно, что он должен уйти. Нам даже не нужно было это обсуждать. Всё было предельно ясно. Для всех в правлении клуба и для меня.



Да, я смотрел интервью. Но не полностью. Я видел большую часть. Я должен был это сделать. Это часть моей работы.



Считаю, что клуб может быть успешным только тогда, когда все лица, принимающие решения в клубе, находятся на одной стороне и поддерживают друг друга. Только так клуб может быть успешным и функционировать правильно.



Я всегда хотел, чтобы Роналду остался в клубе. Но он хотел уйти, это было совершенно ясно. Когда игрок не хочет играть в этом клубе, он должен уйти, это очевидно.



Это интервью, с которым «Юнайтед» не мог прост смириться. После такого обязательно должны быть последствия. Делая этот шаг, он понимал последствия», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Роналду в скандальном интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что не уважает Эрика тен Хага. «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с португальцем в ноябре.

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