Федерация футбола США опубликовала заявление после смерти журналиста, сотрудника CBS Гранта Уола, который скончался во время четвертьфинального мачта чемпионата мира в Катаре между Нидерландами и Аргентиной (2:2, 3:4 по пенальти). Встреча завершилась в ночь на 10 декабря мск.

«Вся футбольная семья США убита горем, узнав, что мы потеряли Гранта Уола. Поклонники футбола и журналистики высочайшего уровня знали, что мы всегда можем рассчитывать на Гранта в предоставлении проницательных и занимательных историй о нашей игре и её главных героях: командах, игроках, тренерах и многих личностях, которые делают футбол не похожим ни на один вид спорта.

Страсть Гранта к футболу в США и стремление повысить его авторитет в спортивной среде сыграли важную роль в том, чтобы способствовать росту интереса и уважения к нашей прекрасной игре. Не менее важно и то, что вера Гранта в силу игры для продвижения прав человека была и остаётся источником вдохновения для всех. Грант сделал футбол делом своей жизни, и мы опустошены тем, что его и его блестящих работ больше не будет с нами.

Федерация футбола выражает свои искренние соболезнования жене Гранта, доктору Селин Гаундер, всем членам его семьи, друзьям и коллегам в СМИ. Мы благодарим Гранта за его огромную преданность и влияние на нашу игру в США. Его тексты и истории, которые он рассказывал, будут жить дальше», — написано в заявлении в «твиттере» Федерации футбола США.