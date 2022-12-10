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Божович: судьи помогают «Спартаку» больше, чем другим. Кто им мешает стать чемпионами?

Божович: судьи помогают «Спартаку» больше, чем другим. Кто им мешает стать чемпионами?
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Бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» и других российских команд Миодраг Божович заявил, что судьи помогают московскому «Спартаку» и красно-белым никто не мешает быть чемпионами РПЛ.

«Спартак» не должен жаловаться на судейство. Сколько раз один арбитр, не буду называть его фамилию, поставил пенальти в их пользу, и сколько не дал другим командам… Они не должны жаловаться на судейство, им судьи помогают больше, чем ошибаются против них. Кто им мешает стать чемпионами? Сделайте нормальную команду и выигрывайте — дай бог, будете первыми. Большинство в России болеют за «Спартак». Кто им запрещает быть на первом месте?

Купите легионеров лучше, чем у «Зенита», и проблем не будет. В чём проблема, почему они не могут купить нормальных иностранцев? Сколько раз «Спартак» ошибался в трансферах — ужас. Они должны занимать либо первое место, либо второе — другого быть не должно. Даже судья не сможет ничего испортить тебе, если имеешь хороший состав и нормально играешь. Когда «Спартак» выигрывает, они не жалуются на судейство, а когда проигрывают — виноват рефери и никто другой. Сколько лет они не могут создать нормальную команду? Что вам мешает быть лучше «Зенита»? Вы только кричите в прессе», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».

«Спартак» не становился чемпионом РПЛ с 2017 года. В текущем сезоне чемпионата России московская команда занимает вторую строчку в таблице, уступая лидирующему «Зениту» шесть очков.

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