Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канадский журналист рассказал о разговоре с американским коллегой, внезапно умершим на ЧМ

Канадский журналист рассказал о разговоре с американским коллегой, внезапно умершим на ЧМ
Комментарии

Канадский журналист Кристиан Джек рассказал о разговоре с американским коллегой сотрудником CBS Грантом Уолом, который скончался во время четвертьфинального мачта чемпионата мира в Катаре между Нидерландами и Аргентиной (2:2, 3:4 по пенальти). Матч завершился в ночь на 10 декабря по московскому времени.

«Просто в шоке. Я был с ним в медиацентре в понедельник. Мы говорили о долгих днях, о бессоннице, но не было ни минуты, чтобы пожаловаться. Он сказал, что устал, плохо себя чувствует и интересуется, не бронхит ли у него. С нетерпением ждал выходных дней, чтобы отдохнуть. Не могу в это поверить», — написал Джек в «Твиттере».

Федерация футбола США выступила с заявлением после смерти журналиста Гранта Уола.

Новость по теме
Американский журналист скончался во время матча ЧМ Нидерланды — Аргентина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022