Канадский журналист рассказал о разговоре с американским коллегой, внезапно умершим на ЧМ
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Канадский журналист Кристиан Джек рассказал о разговоре с американским коллегой сотрудником CBS Грантом Уолом, который скончался во время четвертьфинального мачта чемпионата мира в Катаре между Нидерландами и Аргентиной (2:2, 3:4 по пенальти). Матч завершился в ночь на 10 декабря по московскому времени.
«Просто в шоке. Я был с ним в медиацентре в понедельник. Мы говорили о долгих днях, о бессоннице, но не было ни минуты, чтобы пожаловаться. Он сказал, что устал, плохо себя чувствует и интересуется, не бронхит ли у него. С нетерпением ждал выходных дней, чтобы отдохнуть. Не могу в это поверить», — написал Джек в «Твиттере».
Федерация футбола США выступила с заявлением после смерти журналиста Гранта Уола.
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