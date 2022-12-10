Канадский журналист рассказал о разговоре с американским коллегой, внезапно умершим на ЧМ

Канадский журналист Кристиан Джек рассказал о разговоре с американским коллегой сотрудником CBS Грантом Уолом, который скончался во время четвертьфинального мачта чемпионата мира в Катаре между Нидерландами и Аргентиной (2:2, 3:4 по пенальти). Матч завершился в ночь на 10 декабря по московскому времени.

«Просто в шоке. Я был с ним в медиацентре в понедельник. Мы говорили о долгих днях, о бессоннице, но не было ни минуты, чтобы пожаловаться. Он сказал, что устал, плохо себя чувствует и интересуется, не бронхит ли у него. С нетерпением ждал выходных дней, чтобы отдохнуть. Не могу в это поверить», — написал Джек в «Твиттере».

Федерация футбола США выступила с заявлением после смерти журналиста Гранта Уола.