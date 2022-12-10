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Фото: сборная Аргентины демонстративно отпраздновала победу на глазах у нидерландцев

Фото: сборная Аргентины демонстративно отпраздновала победу на глазах у нидерландцев
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Вчера, 9 декабря, в матче четвертьфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Нидерландов в серии пенальти (2:2, 4:3).

После решающего удара с 11-метровой точки, который наносил нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес, футболисты аргентинской команды побежали праздновать, демонстративно смотря на расстроившихся игроков Нидерландов.

Напомним, как развивались события в матче. Аргентинцы открыли счёт на 35-й минуте — получив передачу от Лионеля Месси, отличился защитник Науэль Молина. На 73-й минуте отличился уже сам Месси, реализовав пенальти. Через 10 минут нападающий Нидерландов Ваут Вегорст отыграл один мяч, а на 101-й минуте он же сумел сравнять счёт и перевести матч в дополнительное время.

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