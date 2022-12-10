Журналиста, скончавшегося на ЧМ в Катаре, ранее не пускали на стадион в майке с радугой

Американский журналист Грант Уол, скончавшийся во время матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 Нидерланды — Аргентина (2:2, 3:4 — по пенальти), ранее открыто жаловался, что его не пускали на стадион перед игрой группового этапа ЧМ-2022 США — Уэльс (1:1) из-за футболки с радужным флагом. Журналист отмечал, что его задержали на 25 минут и просили снять футболку, однако позже пропустили на арену.

Брат умершего сегодня сообщил, что у Гранта не было проблем со здоровьем. Он заявил, что не верит в естественную смерть брата, который «мог быть убит, так как получал угрозы в Катаре».

Журналист находился на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар) и освещал матч мундиаля. В дополнительное время встречи Уолу стало плохо, он потерял сознание, и коллеги вызвали сотрудников экстренных служб для оказания помощи. Позже Уол был доставлен в больницу. Вскоре журналист скончался.