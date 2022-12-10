Журналиста, скончавшегося на ЧМ в Катаре, ранее не пускали на стадион в майке с радугой

Американский журналист Грант Уол, скончавшийся во время матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 Нидерланды — Аргентина (2:2, 3:4 — по пенальти), ранее открыто жаловался, что его не пускали на стадион перед игрой группового этапа ЧМ-2022 США — Уэльс (1:1) из-за футболки с радужным флагом. Журналист отмечал, что его задержали на 25 минут и просили снять футболку, однако позже пропустили на арену.
Брат умершего сегодня сообщил, что у Гранта не было проблем со здоровьем. Он заявил, что не верит в естественную смерть брата, который «мог быть убит, так как получал угрозы в Катаре».
Журналист находился на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар) и освещал матч мундиаля. В дополнительное время встречи Уолу стало плохо, он потерял сознание, и коллеги вызвали сотрудников экстренных служб для оказания помощи. Позже Уол был доставлен в больницу. Вскоре журналист скончался.
- 10 декабря 2022
-
11:56
-
11:52
-
11:47
-
11:47
-
11:30
-
11:30
-
11:27
-
11:17
-
11:17
-
11:09
-
11:06
-
10:55
-
10:53
-
10:51
-
10:39
-
10:37
-
10:32
-
10:30
-
10:17
-
10:13
-
10:02
-
10:00
-
10:00
-
09:58
-
09:53
-
09:42
-
09:40
-
09:39
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:24
-
09:07
-
09:00
-
08:37