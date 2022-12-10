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Марокко — Португалия: статистика личных встреч команд перед матчем 1/4 финала ЧМ-2022

Марокко — Португалия: статистика личных встреч команд перед матчем 1/4 финала ЧМ-2022
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Сегодня, 10 декабря, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, в котором встретятся сборные Марокко и Португалии. Команды будут играть на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

За всю историю команды встречались два раза. На чемпионате мира 1986 года победу со счётом 3:1 одержали марокканцы. Второй раз команды встретились на мундиале 2018 года в России. В матче 2-го тура группового этапа сборная Португалии выиграла с минимальным счётом благодаря голу Криштиану Роналду — 1:0.

  • Всего матчей: 2
  • Победа Марокко: 1
  • Победа Португалии: 1
  • Ничья: 0

В матчах 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Марокко обыграла команду Испании в серии пенальти, а португальцы разгромили швейцарцев со счётом 6:1.

Календарь матчей ЧМ-2022
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