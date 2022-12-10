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Тен Хаг: Роналду никогда не говорил мне, что хочет уйти. Он мог помочь нам, но не судьба

Тен Хаг: Роналду никогда не говорил мне, что хочет уйти. Он мог помочь нам, но не судьба
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что бывший нападающий команды Криштиану Роналду никогда не говорил нидерландскому наставнику о том, что хочет уйти.

«Роналду до интервью никогда не говорил мне о своём желании уйти. Он никогда не говорил мне: «Я хочу уйти».

Летом у нас был один разговор — он подошёл ко мне и сказал: «Я скажу через семь дней, хочу ли я остаться». Потом он вернулся и сказал: «Я хочу остаться». И до его интервью я не слышал ничего о том, что он хочет уйти.

Но это теперь прошлое. Мы смотрим в будущее. Нужно двигаться дальше. Я хочу идти в будущее. Мы хотим нового будущего для «Манчестер Юнайтед», а он не захотел быть его частью. Мы двигаемся дальше.

Роналду хороший игрок, и он мог бы помочь нам достичь тех целей, которые у нас есть. Это очевидно. Но не судьба», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду после скандального интервью форварда журналисту Пирсу Моргану.

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