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Дмитрий Булыкин: матч Нидерланды — Аргентина пока лучший на чемпионате мира — 2022

Дмитрий Булыкин: матч Нидерланды — Аргентина пока лучший на чемпионате мира — 2022
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Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022 Нидерланды — Аргентина (2:2, 3:4 — по пенальти).

«Матч Нидерланды — Аргентина пока лучший на ЧМ-2022. Думаю, он многим понравился и по интриге, и по тому, как складывалась игра. Гол на последних секундах мог стать переломным, но аргентинцы дожали и взяли своё.

Нидерланды необычно разыграли штрафной на последних секундах — все ждали удара. А тут разыграли и забили. Показали, что даже на последних секундах сохраняют холодную голову и концентрацию», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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Напомним, в полуфинальном матче чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Аргентины сыграет с национальной командой Хорватии, ранее выбившей из турнира Бразилию.

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